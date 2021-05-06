Расположенный на трассе Н-17 во Львовской области мост, обрушившийся в понедельник, 3 мая, качественно и оперативно восстановят.

Работы по ликвидации последствий разрушения уже стартовали в рамках Национальной программы восстановления мостов, которая является частью программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", заявил глава Укравтодора Александр Кубраков.

"Сегодня уже начаты работы по ликвидации последствий разрушения и подготовительные работы для будущего строительства. За день разобрали и вывезли части заваленной секции моста", – сообщил он.

Глава Укравтодора напомнил, что в конце мая 2020 года в Днепропетровской области произошло разрушение секции моста через Чортомлык на дороге Н-23. Тогда объект удалось восстановить за 7 месяцев, и в декабре движение по новому мосту было открыто.

"Так же как и мост в Алексеевке, мост на Н-17 через Западный Буг будет восстановлено максимально быстро. Мост включен в список Национальной программы восстановления мостов еще в прошлом году, реконструкция перехода была запланирована на этот год, на финишной стадии находится проектная документация", – заявил Кубраков.

В ходе "Большой стройке" Зеленского в 2020 году удалось обновить 158 мостов на дорогах государственного значения, на 2021 год запланировано еще не менее 160.

Как объяснил глава Укравтодора, с 2020 года все проекты даже текущего среднего ремонта Укравтодора обязательно проходят экспертизу и научную секцию. Благодаря этому все ремонты теперь имеют обязательное усиление основания, а ремонт участка дороги обязательно включает ремонт мостов и путепроводов.