На Львовщине мужчина обжаловал в суде свою мобилизацию и добился увольнения со службы: как ему это удалось

Львовский окружной районный суд удовлетворил иск 22-летнего призывника, мобилизованного на военную службу, по его словам, противоправно. Молодой человек с помощью адвоката доказал, что не имел статуса военнообязанного, а также добровольно не подписывал контракт.

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Так он уволился со службы через суд, который признал эту мобилизацию незаконной. О случае сообщает издание Zahid.net со ссылкой на приговор, обнародованный в судебном реестре в ноябре 2024 года.

Отмечается, что молодого жителя Львовщины в июне Терцентр комплектования и соцподдержки мобилизовал на военную службу. Истец уверял, что у него статус призывника, а не военнообязанного, ведь ему еще не исполнилось 25 лет.

"Раньше не проходил военную службу и добровольно не соглашался подписывать контракт. Житель Львовщины считает свою мобилизацию незаконной и хочет ее отменить с увольнением с военной службы", – говорится в материалах дела.

В суде представитель ТЦК объяснял, что в ноябре 2021 года истца приняли на воинский учет. Решением комиссии его освобождали от призыва на срочную службу из-за приговора суда по факту хранения наркотиков (условный срок). По данным ведомства, позже его перевели из учета призывников в учету военнообязанных. В июне 2024 года мужчину направили на ВВК, которая признала его пригодным к военной службе, и в дальнейшем его направили в воинскую часть.

Истец пришел в суд с адвокатом, которая утверждала, что ее клиент на момент мобилизации фактически был освобожден от прохождения срочной военной службы и имел статус "призывника", поскольку не достиг 25-летнего возраста, как предпосылки обретения статуса "военнообязанного". По ее мнению, законных оснований для мобилизации истца не было.

Судья так и постановила: истец является призывником, а не военнообязанным и согласие на военную службу по контракту он не предоставлял. Она полностью удовлетворила иск мобилизованного 22-летнего мужчины, в частности признала противоправным и отменила приказ о его призыве на военную службу, а также приказы о зачислении в состав воинских частей. Кроме этого, судья обязала воинскую часть, где уже служил мужчина, уволить его с военной службы. На решение суда можно подать апелляцию.

Как сообщал OBOZ.UA, на Закарпатье Тячевский районный суд признал виновным в уклонении от мобилизации мужчину, который не явился в воинскую часть, ссылаясь на грибковое заболевание ног. Ему назначили пять лет заключения, впоследствии заменив этот срок на три года условного наказания.

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