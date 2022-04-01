На Луганщину прибыли чеченцы, которых оккупанты используют в роли заградотрядов, - глава ОВА Гайдай

Российская Федерация массово отправляет отряды чеченского лидера Рамзана Кадырова воевать в Луганскую область. Традиционно грозным видом религиозных фанатиков оккупанты пытаются напугать украинцев, но на самом деле степень боеспособности "кадыровцев" играет явно в пользу ВСУ.

Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона UA Разом. Накануне украинские защитники накрыли артиллерийским огнем целый штаб чеченских наемников, уничтожив их и 50 единиц боевых машин (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я не знаю, они вот привозят этих чеченцев, у всех такое впечатление, будто это какое-то порождение ада, но на самом деле все происходит совершенно иначе. Они не терминаторы и наши их совсем не боятся", – указал Гайдай.

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Военный губернатор при этом отметил, что "кадыровцев" используют, в первую очередь, как заградительные отряды для "свежемобилизованных" жителей "ЛНР", идущих воевать под страхом расстрела от своего же недокомандования. То есть боевики из Чечни выступают как бы щитом и психологическим утешением для "пушечного мяса".

Как сообщал OBOZREVATEL, в первые дни российского наступления на Украину, ВСУ с помощью легендарных Bayraktar буквально сожгли заживо 70 наемников из отряда Рамзана Кадырова.

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