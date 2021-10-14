На Луганщине впервые за годы независимости прошел военный парад. Фото и видео

В Северодонецке Луганской области впервые за 30 лет состоялся военный парад ко Дню защитников и защитниц Украины. По центральной улице города шагали более тысячи военнослужащих ВСУ, Национальной гвардии, Национальной полиции и ГосЧС.

Также проехала военная техника новых образцов и прозвучал гимн Украины. Соответствующее видео появилось на Youtube-канале "Радио Свобода". Об участии спасателей в военном параде сообщила также пресс-служба ГосЧС (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Видео дня

"В парадном расчете чрезвычайников – разные поколения: и молодежь, которая только вступила в ряды ГосЧС, и опытные пожарные из различных подразделений ГосЧС Луганщины. Приняли участие в параде и четвероногие помощники спасателей – собаки, работающие в АРЗ СП ГУ ДСНС Украины в Луганской области", – отметили в сообщении.

На площади в праздничный день собралось множество людей. Они приветствовали участников парада громкими аплодисментами, сообщили в ГосЧС.

Пресс-служба Национальной гвардии Украины также сообщила, что областные мероприятия на Луганщине начались возложением цветов к памятнику генерал-майору Национальной гвардии Александру Радиевскому в Северодонецке.

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