На Луганщине пытались взорвать авто первого заместителя начальника управления СБУ – СМИ

В четверг, 29 июля, в Луганской области под одним из служебных автомобилей управления Службы безопасности Украины обнаружили взрывное устройство. Правоохранители эвакуировали работников СБУ из здания и окружили территорию вокруг.

О чрезвычайной ситуации, возникшей в Третьем управлении ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской областях, сообщили в пресс-службе полиции. Отмечается, что сотрудник охраны в ходе обязательной проверки во время заезда служебной машины на территорию управления СБУ обнаружил подозрительный предмет, который был прикреплен к днищу машины.

Охранник заметил несколько проводов разного цвета, которые торчали из предмета и заподозрил, что это могло быть взрывное устройство.

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После сообщения о находке, которое поступило в дежурную часть Северодонецкой полиции, на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа вместе с взрывотехниками и кинологами. Сюда же прибыли патрульные полицейские и руководство ГУНП и отдела полиции.

С административного здания управления СБУ эвакуировали всех работников, а территорию вокруг здания окружила полиция.

Взрывотехники достали из-под машины сумку с неизвестным предметом. Сейчас стало известно, что это действительно было взрывное устройство.

Пресс-секретар СБУ Артем Дехтяренко подтвердил информацию о минировании служебного автомобиля сотрудника Службы безопасности.

"Информация о минировании автомобиля сотрудника СБУ в Луганской области соответствует действительности. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные действия. Дополнительную информацию сообщим позже", – сказал Дехтяренко журналистам.

Также стало известно, кому принадлежала служебная машина.

"Пытались подорвать первого заместителя начальника управления СБУ в Луганской области", – процитировало издание LIGA.net слова источника в силовых структурах.