На Луганщине больницы переполнены ранеными оккупантами: медикаментов для гражданских не хватает

Во временно оккупированных Россией городах Луганской области медицинские учреждения переполнены ранеными на фронте российскими военными. Персонал больниц заставляют работать сверхурочно, медикаментов для гражданских не хватает.

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Об этом сообщили 12 мая в Центре национального сопротивления. Как отмечается, на оккупированной Луганщине захватчики вынуждают местных медиков лечить "трехсотых" россиян в несколько смен.

Большинство медицинских учреждений региона уже переведены в формат работы военных госпиталей. Лечение предоставляется в первую очередь для представителей оккупационной армии РФ и работников, отправленных в Украину из России.

"Для того чтобы больницы продолжали функционировать и лечить военных, оккупанты продолжают привлекать медицинские бригады с территории РФ. Поскольку не доверяют местным врачам", – говорится в сообщении.

В то же время в ЦНС отметили, что на оккупированных россиянами территориях обостряется гуманитарный кризис – у регионах не хватает медикаментов для гражданских.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 мая временно оккупированную Луганщину посетила "бавовна". Взрывы были слышны в захваченном Россией с 2014 года областном центре, где оккупанты отмечали "день ЛНР".