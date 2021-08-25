На курорте в Албании при странных обстоятельствах погиб украинец: обнаружили мертвым на пляже

В Албании в курортном поселке Голем при странных обстоятельствах погиб украинец. Тело мужчины без признаков жизни нашли на пляже около 11:30 утра по местному времени.

Трагедия произошла на побережье Адриатического моря во вторник, 24 августа, в 15 километрах от крупного города Дуррес. Как сообщает издание Euronews, погибшему было 66 лет (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Полиция начала выяснять обстоятельств происшествия. Причина смерти мужчины пока неизвестна. Предполагается, что украинец утонул, когда купался в море. Из какого города Украины мужчина родом и с кем он находился на отдыхе в Албании не уточняется.

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