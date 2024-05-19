На КПП на границе с Молдовой не выпускали мужчин, имеющих троих детей: в ГПСУ прояснили ситуацию

На контрольно-пропускном пункте "Паланка - Маяки - Удобное" возникли трудности с пересечением границы. Появились данные, что там не пропускают мужчин, имеющих законные основания для выезда из Украины.

Об этом OBOZ.UA сообщили свидетели ситуаций с пограничниками. Следует отметить, что КПП находится на границе с Молдовой.

"На границе в пункте Паланка не выпускают мужчин на законных основаниях. 3 ребенка, есть также обновленные "Резерв+" и данные из "Оберига", - отмечают они и добавляют, что "это как бы негласное распоряжение, что именно на этом пункте не выпускать мужчин даже с законными основаниями для борьбы как бы с незаконными пересечениями".

Как сообщил в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA глава Государственной пограничной службы Андрей Демченко, пограничники действуют в пределах предоставленных им прав и полномочий.

"О каких-то негласных проверках. Это все ерунда и додумывание. С 18 мая мы должны проверять наличие военно-учетных документов, это в том числе касается тех мужчин, у кого есть трое и более детей до 18 лет. И, собственно, у них должны быть отметки, которые предоставляли либо отсрочку от призыва, либо указывали на непригодность к военной службе по состоянию здоровья", – пояснил Демченко.

Он также добавил, что именно на этом КПП за эти два дня было лишь несколько отказов у мужчин, многодетных, но не имевших военно-учетных документов с соответствующими отметками.

Напомним, с 18 мая 2024 года при пересечении границы Украины граждане нашей страны призывного возраста обязаны подтвердить право на выезд за пределы государства. Также им необходимо предоставлять военно-учетные документы.

Кроме того, согласно закрепленным в законе нововведениям, в течение 60 дней (до 16 июля) все военнообязанные граждане нашей страны обязаны обновить свои учетные данные. Сделать это можно во время визита в ТЦК или ЦНАП, а также через е-кабинет.

Напомним, ранее юрист объяснила, у кого и почему могут забрать авто на нужды ВСУ. Так, у физических лиц будут забирать транспорт, если у собственности у них не одно авто, а у юридических лиц могут изъять до четверти транспортных средств.

Также OBOZ.UA рассказывал, будут ли вручать повестки на блокпостах после вступления в силу нового закона о мобилизации.