На Кировоградщине произошел пожар в доме: погибли 5 человек, трое из них – дети. Фото

В селе Капитановка Новомиргородской МТГ Новоукраинского района Кировоградщины произошел пожар в доме. В результате погибли 5 человек, трое из них дети.

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Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Кировоградской области. Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения в ночь на 17 марта в 01:00.

Прибывшие на место спасатели установили, что горит 16 м2 вещей домашнего обихода. Также на месте пожара они обнаружили 5 погибших, а именно женщина 1980 г.р., мужчина 1993 г.р. и дети 2006, 2009 и 2015 г.р.

К тушению привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица техники 25 пожарно-спасательной части г. Новомиргород.

На данный момент причина пожара устанавливается.

В ГСЧС отметили, что данное событие является чрезвычайной ситуацией техногенного характера, местного уровня.

Напомним, в селе Калиново в Киевской области возник пожар в частном доме. Во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело владельца жилья.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева во вторник, 7 марта, возник пожар в подсобном помещении подземного паркинга. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины.

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