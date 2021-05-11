На Кировоградщине по программе Зеленского "Большая стройка" впервые за 65 лет отремонтируют больницу

В Кировоградской области по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" до конца года восстановят и отремонтируют 200 объектов в дорожной отрасли, образовании, спорте, культуре и медицине. Среди них - инфекционное отделение центральной больницы Александрии, где уже начался ремонт.

Как сообщает ОГА, громаде представили визуализацию проекта. Все здание инфекционного отделения Александрийской центральной больницы №1 будет модернизировано. Здесь полностью заменят окна и двери, восстановят кровлю и отремонтируют внутренние помещения. Также заменят инженерные коммуникации с учетом энергоэффективности, обустроят прилегающую территорию.

Договор с подрядчиком уже заключен, на объекте начались строительно-монтажные работы. На капитальный ремонт выделили 13 млн гривен от государства и 1,4 млн из местного бюджета.

Помещение инфекционного отделения центральной больницы Александрии построили 65 лет назад и с тех пор ни разу не ремонтировали. После модернизации здесь смогут оказывать более быструю и качественную медицинскую помощь, спасая жизни жителей громады.

Как сообщал координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, в этом году по всей стране отремонтируют 177 приемных отделений в больницах. Кроме того, по программе Владимира Зеленского восстановят 95 школ, 70 садиков, 80 стадионов и 29 бассейнов по всей стране.