На Кировоградщине машинисты приготовили яичницу на лопате прямо в топке локомотива. Видео

В Кировоградской области машинисты приготовили яичницу с беконом в топке локомотива. Блюдо жарилось прямо на лопате.

Процесс приготовления опубликовал в Facebook Гайворонский городской совет. За несколько дней видео собрало 14 тысяч лайков и более тысячи комментариев (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Мужчины сначала обжарили кусочки бекона, несколько раз их перевернув, а потом добавили туда десяток яиц и отправили лопату в печку.

Отметим, что яичницу готовили в паровозе ГР-280, который был самым мощным узкоколейным паровозом в СССР. Поставлялся в Союз после Второй мировой войны из Германии.

Видео дня

Основное применение паровозов ГР было на лесоразработках, этим обусловлена приспособленность топки к работе на дровах.

Как сообщал OBOZREVATEL, послы стран Европейского Союза пожарили яичницу и сосиски с помощью солнечной энергии в Европейском городе под аркой Дружбы народов. Это мероприятие было приурочено началу недели устойчивой энергетики в Украине.

Ранее FoodOboz рассказывал, почему при жарке яичницы нужно обязательно добавлять воду.