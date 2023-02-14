На Кировоградщине мама погибшего воина открыла волонтерский центр: каждую неделю возит помощь на передовую

Уже девять лет мама погибшего в 2015 году под Горловкой лейтенанта Андрея Ильина помогает фронту. Женщина собирает и отвозит на "нуль" тепловизоры, "мавики", продукты. В последнее время помогает с ремонтом автомобилей для военных.

Видео дня

Все это делается с помощью обычных украинцев, которые готовы день и ночь, несмотря на отсутствие света, готовить вареники, котлеты, вязать теплые вещи, плести сетки. Другие несут хотя бы по 20, 100 грн, лишь бы военные приближали нашу победу. А мама погибшего героя каждую неделю все это грузит в бусик и везет нашим защитникам на передовую.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Позывной "Иволга"

Дарья Ильина много лет проработала в Светловодской районной администрации Кировоградской области. В последние годы была директором территориального социального центра. Только прошлой осенью, когда совмещать работу и многолетнюю волонтерскую работу стало сложно, она уволилась и всю себя посвятила своей общественной организации "Иволга".

"Иволга" – это позывной ее 31-летнего сына, лейтенанта, командира взвода 17-го Кировоградского батальона теробороны Андрея Ильина. Он погиб 22 января 2015 года на 7 блокпосту под Горловкой.

"Шли сильные бои, их постоянно обстреливали. Его блокпост очень мешал врагу, поскольку находился на развилке, где дорога вела на Горловку. В тот день, 22 января были два прямых попадания снарядов 155-го калибра и Андрея не стало", – вспоминает Дарья Ильина.

Для матери очень больно вспоминать о том, что от ее сына ничего не осталось. Она говорит, что после смерти Андрей приходил к ней во снах и просил собрать его, потому что ему очень больно.

"Мне снилось черное поле, все в воронках от взрывов, я ползу по нему и собираю его по кусочкам. Я очень просила его комбата найти мне хоть что-то от тела Андрея, чтобы я могла его похоронить", – говорит Дарья Дмитриевна.

Через три недели разведчики все-таки побывали в том месте и нашли на ветках дерева кусочек тела Андрея. Мама похоронила его в специальной капсуле, с тех пор он стал ей меньше сниться.

Дарья Дмитриевна очень тяжело переживала потерю сына. Когда началась война в 2014 году он строго-настрого запретил ей пытаться и даже думать о том, чтобы уберечь его от службы. Никакого военного опыта у него не было, кроме военной кафедры в университете. Его мобилизовали, и он попал в 17-й Кировоградский батальон теробороны.

Мама долгое время даже не догадывалась, что Андрей уже на фронте. Он звонил и говорил, что они на полигоне, тренируются, что все в порядке. Правда, голос его звучал словно через трубу, видимо, он прикрывал телефон рукой, чтобы не было слышно взрывов.

Только в декабре 2014 года, когда от сына пришла посылка, она увидела обратный адрес: город Счастье, Луганская область. Но тогда их уже перебрасывали под Горловку, где вскоре он и погиб.

"Я никогда и подумать не могла, что он сможет взять в руки оружие. Он даже червяка на крючок не мог надеть, когда они с отцом ходили на рыбалку. Однажды отец нашел возле дачи маленьких гадюк и отнес их в лес. Так Андрей так переживал, когда подумал, что он убил их", – рассказывает мама.

Почему у сына был позывной "Иволга" женщина так и не знает. Но после гибели Андрея у них на даче появилась иволга, серо-зеленая крохотная птичка, которая поет как соловей. Она свила маленький домик, который так и висит среди деревьев на "ниточке".

Смогла пережить трагедию

Практически с самого начала войны еще в 2014 году Дарья Ильина занималась волонтерством, бывала на Донбассе. Но после гибели сына поняла, что если не будет заниматься чем-то важным, то не сможет пережить свою трагедию.

Поэтому уже осенью 2015 года появилось общественное объединение "Союз ветеранов войны, АТО/ООС "Иволга".

"Мне очень режет слух, когда считают дни войны, говорят, что война началась 24 февраля. Война началась в 2014 году. Тогда я первый раз съездила в район Мелитополя, там был наш аэропорт. А с 2015 года я сама с волонтерами езжу на фронт постоянно. Я объездила всю линию фронта от Станицы Луганская до Широкино и Мариуполя. А с 24 февраля в течении каждой недели загружаем бус, и я с водителем выезжаем в субботу, возвращаемся в воскресенье. Работаем со многими бригадами, конечно, стараемся навестить и те, где служат наши земляки из Светловодской громады. Но для меня все они одинаковые, мои дети", – говорит Ильина.

"Иволге" помогают все, кто может. С Польши украинцы присылают генераторы. Женщины из Светловодска или соседних сел, чьи сыновья сейчас на фронте, лепят вареники, готовят котлеты, курицу, пекут пироги, булочки, блины, печенье. И это при том, что свет часто отключают, а готовить приходится на газовых плитках. В одном доме женщины собрали свою домашнюю консервацию, другие принесли на сетки все свое старое пастельное белье.

Когда получается, Дарья Дмитриевна закупает свежее мясо и везет на восток, чтобы солдаты могли приготовить себе что-то вкусное.

"Наши солдаты вовсе не голодные, они мне пишут, что с "голоду не пухнут", но нашим смаколикам всегда рады", – смеется волонтер.

Люди перечисляют средства на закупку автомобилей, они как никогда востребованы на передовой. На покупку коптеров, приборов ночного видения, тепловизоры. Больше всего сердце сжимается, когда на счет приходят 20, 40 или 100 грн. Видно, что люди отдают последнее, что у них есть, только чтобы приблизить победу.

"У меня есть пенсионер, пан Леонид, у него пенсия маленькая. Но он каждый месяц приносит 100 грн, а к праздникам – по 200. Передает лично в руки, говорит: "Ты знаешь куда их передать". А недавно пенсионерка, я зову ее Паша, принесла свои золотые сережки, самое ценное, что у нее есть. Попросила продать и на эти деньги что-то купить для ЗСУ.

Мне подсказали, что лучше устроить аукцион. Как только мы его объявили, откликнулся военный, который предложил 11 тысяч. А потом еще один парень сказал, что купит за 15 тысяч, но при условии, что сами сережки мы вернем Паше. И готов заплатить больше, если кто-то захочет сережки выкупить для себя", – говорит Дарья Ильина.

Также "Иволга" помогает и переселенцам, которых сейчас в Светловодске тысячи с Харьковской, Херсонской областей. Перед новым годом развезли детям подарки со сладостями. Передают им и одежду. Детские вещи отвозят в городской центр для переселенцев.