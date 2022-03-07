На Киевщине в бою с оккупантами погиб экс-нардеп Александр Марченко

В Киевской области в бою с оккупантами погиб ветеран московско-украинской войны, офицер Александр Марченко. Он также был народным депутатом Украины VIII созыва от ВО "Свобода".

Об этом сообщил председатель партии ВО "Свобода", народный депутат Украины III, IV и VII созывов Олег Тягнибок. Известно, что столкновение произошло в в Пуще Водице.

"В бою с оккупантами в Пуще Водице погиб ветеран московско-украинской войны, офицер, народный депутат Украины VIII созыва от ВО "Свобода" Александр Марченко. Вечная память и слава Герою! Смерть врагам! Отомстим!" – отметил Тягнибок.

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Отметим, что на внеочередных парламентских выборах в Украине в 2014 году Марченко баллотировался по округу № 90 от ВО "Свобода", где одержал победу, получив 23,66% голосов.

Он был участником комбатантского объединения "Легион Свободы", а в 2014 году стал бойцом 72-й бригады.

10 августа 2014 года в результате обстрела украинских позиций системой "Смерч" Марченко был ранен под Красным Лучем.

В мае 2015 года журналист телеканала "Интер" Роман Бочкала случайно наткнулся на Александра Марченко в зоне АТО. Депутат работал на экскаваторе, обустраивая на передовой укрепрайон.

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