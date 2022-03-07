Погиб, раздавая людям хлеб и лекарства: российские оккупанты убили главу Гостомельского поселкового совета Юрия Прилипко

Российские оккупанты убили главу Гостомельского поселкового совета Юрия Прилипко. Он погиб, когда раздавал людям еду и лекарство.

Об этом сообщается на Facebook-странице поселкового совета Гостомеля. Кроме него убили еще двух человек.

"Председатель Гостомельской общины Юрий Ильич Прилипко погиб, раздавая хлеб голодным и лекарства больным, утешая опечалившихся и поддерживая отчаявшихся. За это его вместе с побратимами Русланом Карпенко и Иваном Зорей застрелили оккупанты", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Прилипко мог пересидеть в погребе, как и остальные. Однако он решил не ждать и оказать помощь местным жителям.

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