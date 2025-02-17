'На каждом шагу чувствовали поддержку': Фонд Рината Ахметова помог в лечении тяжелораненого жителя Херсонщины

После взрыва жена нашла раненого Валерия на садовых качелях. Обломок снаряда попал мужчине в голову и повредил зону, отвечающую за опорно-двигательный аппарат. Фонд Рината Ахметова помог в лечении Валерия, профинансировав индивидуальную титановую пластину для важного хирургического вмешательства.

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"Муж после ранения нуждался в операции, во время которой закрыли бы травму черепа. Мы на тот момент были финансово истощены, и я искала помощь. Так нашла Фонд Рината Ахметова. У меня только положительные впечатления, я на каждом шагу чувствовала поддержку", – говорит Любовь. Валерию до сих пор говорить сложно.

В самый страшный момент Любовь с детьми была дома, Валерий – во дворе. Она сразу вызвала скорую, но медики доехали не сразу – тоже попали под вражескую атаку. Затем последовало длительное лечение в нейрохирургическом отделении в Николаеве.

"Одна моя мечта сбылась – мужчина выжил. Теперь ему становится лучше. Он уже самостоятельно двигается, работает над произношением, сидит на онлайн-уроках с ребенком и тоже учится снова формулировать свои мысли. И очень хочет снова выйти на работу", – рассказывает Любовь.

В рамках проекта "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова оказывает помощь гражданским жителям Украины, пострадавшим от обстрелов. Фонд предоставил помощь по лечению и реабилитации уже более 11 тысяч украинцев.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).