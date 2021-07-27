На Хортице произошел масштабный пожар, подозревают поджег. Фото и видео

Во вторник, 27 июля, возле Запорожья на заповедном острове Хортица загорелся сосновый лес. Из-за ветра огонь быстро распространился, захватив около гектара площади. В настоящее время пожар полностью ликвидирован. Почему произошло возгорание неизвестно, подозревают поджог.

Об этом сообщили на странице Национального заповедника Хортица в Facebook и пресс-служба ДСНС. Отмечается, что пожар вспыхнул возле станции Сечь и балки Генералка (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

На место ЧП срочно выехали бойцы ДСНС и добровольная пожарная дружина заповедника вместе с его сотрудниками. К тушению пожара подключились также сотрудники компании "Онур", которая занимается строительством мостов через Днепр в Запорожье.

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"Площадь пожара – один гектар низовой и 500 квадратных метров верхового пожара", – сообщили в ДСНС.

Несмотря на то, что ветер осложнял тушение огня, в 14:52 пожар уже был локализован, а в 15:39 – полностью ликвидирован.

"К тушению привлечены 42 человека и 12 единиц техники, из них от ДСНС 36 человек и 9 единиц техники", – сообщили в ДСНС.

К счастью жертв и пострадавших в огне среди людей нет. Однако огонь нанес ущерб животным, которые находились в лесу на момент пожара.

Гендиректор заповедника "Хортица" Максим Остапенко заявил, что пожар возник из-за поджога.

"Печальная новость! Большой поджог Национального заповедника" Хортица ". Сильный ветер все усложняет! Пожарные и работники заповедника на месте", - написал Остапенко на своей странице в Facebook.

Он опубликовал координаты возгорания, согласно которым огонь уничтожил зеленые насаждения в северо-западной части острова.

Запорожский фотограф Алексей Толмачев сделал фото пожара и опубликовал их в сети.

"Это не дым - это миллионы душ. Навсегда уходят в небо ... Хортица пылает. Больно ...", – прокомментировал фотограф свои снимки.

А Национальный заповедник Хортица обнародовал в Facebook видео пожара.

Вместе с тем местное издание 1news.zp сообщил, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая и установит причину пожара в заповеднике.

Напомним, что Хортица является самым большим островом на Днепре и одновременно уникальным природным и историческим комплексом. Он расположен возле Запорожья, ниже Днепровской ГЭС и относится к одному из Семи чудес Украины. Когда-то на северном крае острова был последний днепровский порог.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 июля на Ровенщине молния попала в школу и спровоцировала пожар. Примерно в час ночи загорелось помещение Заречненской школы I-III степеней.

Огонь бушевал на кровле школы. Спасатели, параллельно с тушением пожара, провели эвакуацию имущества и оборудования из кабинетов и помещений учебного заведения. Помогали им в этом местные жители.