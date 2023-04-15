На Хмельнитчине поклонница УПЦ МП выдала, что "Россия – не враг". Видеофакт

В Хмельницкой области одна из прихожанок УПЦ МП заявила, что Россия, напавшая на нашу страну и развязавшая неспровоцированную агрессивную полномасштабную войну, якобы "не враг". Это произошло во время собрания людей, когда часть жителей выступила за переход в ПЦУ.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано в сети и распространено многими Telegram-каналами. Начала конфликта на записи нет – только короткий фрагмент ссоры (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Пишут, что ролик был снят в поселке Ярмолинцы. Одна из активисток Московского патриархата (на фото – слева, в очках) громко спорила с мужчиной. На фоне слышно шум и пение молитвы.

"Не нужно мне твоих капелланов! Успокойся", – выкрикнула пенсионерка (с чего начался разговор, неизвестно).

"И войны не надо?" – спросил украинец. "И войны не надо!" – ответила женщина. "И Россия не враг?" – продолжил спрашивать мужчина. "Нет, не враг!" – подтвердила прихожанка.

С ней были несогласны даже ее "коллеги", потому что другая сторонница УПЦ МП на этот же вопрос ответила: "Враг Россия!". Секунду спустя уже другие прихожанки возразили активистке в очках и начали кричать "Россия враг!".

Одна из женщин, судя по всему, начала ругать оскандалившуюся пенсионерку. Она обернулась к ней и громко, эмоционально начала: "Ты так говоришь!..". На этом видео обрывается.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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