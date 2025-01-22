На Хмельнитчине мужчина уклонился от мобилизации, считая себя непригодным: чем все кончилось

В Хмельницкой области мужчина уклонился от мобилизации из-за того, что считал себя непригодным по состоянию здоровья. Суд назначил ему до 3 лет лишения свободы.

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Об этом говорится в приговоре Белогорского районного суда Хмельницкой области. По словам уклоняющегося, он не был согласен с решением ВЛК.

Согласно данным суда, в октябре 2024 года мужчина получил повестку для отправки в воинскую часть, но уклонился от призыва. На судебном заседании житель Хмельнитчины сначала отрицал свою вину. Он пояснил, что не явился за повесткой 3 октября 2024 в ТЦК для прохождения военной службы, поскольку считал себя непригодным по состоянию здоровья.

По его словам, военно-врачебная комиссия длилась всего пять минут, и он не прошел осмотр у всех врачей. Впрочем, впоследствии подсудимый признал свою вину.

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Он был приговорен к трем годам лишения свободы.

Напомним, В Полтавской области мужчина, получивший повестку и больше года избегавший мобилизации , получил один год испытательного срока. Суд учел, что он финансово помогал ВСУ и раскаялся.

Как сообщал OBOZ.UA, в Житомирской области 39-летнего мужчину приговорили к трем годам заключения за уклонение от мобилизации. Как установил суд, получив повестку, мужчина не явился в Территориальный центр комплектования. Осужденный объяснил свое поведение тем, что считал повестку шуткой со стороны работников ТЦК.

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