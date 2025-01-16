В Житомирской области мужчина уклонился от мобилизации и заявил, что воспринял боевую повестку как 'шутку': наказали ли его

В Житомирской области 39-летний мужчина приговорен к трем годам лишения свободы из-за того, что он получил повестку, однако уклонился от мобилизации. Осужденный утверждает, что воспринял посланную ему повестку как шутку работников Территориального центра комплектования.

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Соответствующее дело рассматривал Бердичевский горрайонный суд Житомирской области. Житель Житомирщины еще в июне 2023 года прошел ВВК, и в октябре того же года получил повестку, но проигнорировал ее.

В ходе суда мужчина сказал, что "не понимает, что от него хотят работники Территориального центра комплектования и социальной поддержки". Он якобы желает проходить военную службу, но не может по личным обстоятельствам.

В частности, житель Житомирщины утверждает, что имеет ряд заболеваний и больную мать с инвалидностью II группы, за которой он ухаживает. Но, как отметили в суде, "никаких документов, которые могли бы это подтвердить, у него нет, да и вообще такие документы не оформлялись".

В свою очередь работники ТЦК подтвердили: мужчина сообщал им о больной матери. Ему дали время, чтобы оформить документы, однако фигурант этого не сделал, хотя и "сообщал, что у него нет времени проходить военную службу, потому что нужно зарабатывать деньги".

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к трем годам лишения свободы.

Статья 336 – уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период на военную службу по призыву лиц из числа резервистов. Такое уклонение карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в помещении Бучанского территориального центра комплектования и социальной поддержки избили адвоката Марию Населенко, которая защищала своего военнообязанного клиента. В результате насилия со стороны военных состояние здоровья женщины, имеющей 3 группу инвалидности, ухудшилось.

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