Из-за осушения Каховского водохранилища уже пять громад Херсонщины испытывают проблемы с водой – ОВА

В Херсонской области после подрыва оккупантами Каховской ГЭС возникли проблемы из-за осушения Каховского водохранилища. Уже пять громад региона испытывают трудности с доступом к воде.

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Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он отметил, что речь идет о северной части Херсонщины, которая расположена выше ГЭС.

"Сейчас прорабатываем и восстановим некоторые скважины, ищем места под еще 54 скважины и тогда все будет в порядке и там", – сказал Прокудин.

Он отметил, что вопрос водоснабжения всей области решается в срочном порядке. В городах и селах, которые были затоплены после подрыва Каховской ГЭС, для этого нужно время.

"Воду нельзя подать без должной работы канализации, а поскольку станции затоплены, нужно время на осушение и спад уровня воды. Надеемся, что неустанная работа соответствующих служб обеспечит технической водой жителей микрорайона "Остров" уже на этой неделе. Еще через 2-3 дня после этого воду можно будет употреблять как питьевую", – отметил начальник ОВА.

В целом уровень воды в подтопленных районах продолжает спадать до отметки 40-60 см – это стандартный уровень, характерный для этого времени года.

Как писал OBOZREVATEL:

– Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в Херсонской области погибли 17 человек. Еще 31 человек считается пропавшим без вести.

– Центр национального сопротивления сообщает, что, по предварительным данным, только в городе Олешки на левобережье Херсонщины в результате теракта погибли более 500 мирных жителей.

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