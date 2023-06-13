На Херсонщине после подрыва Каховской ГЭС обнаружили холерную и кишечную палочки: чем это грозит

В Херсонской области в воде зафиксировали холерную и кишечную палочки после подрыва войсками РФ Каховской гидроэлектростанции. Вспышек болезней пока нет. Чтобы не заразиться, стоит употреблять только обеззараженную, хорошо очищенную воду, лучше всего – бутилированную. После падения уровня затопления колодцами можно будет пользоваться только после того, как их прочистят и проверят образцы в лаборатории.

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Об этом на брифинге в Military Media Center рассказал начальник отдела госэконадзора земельных ресурсов Государственной экологической инспекции Украины Олег Павленко. Он сообщил, что юг нашей страны сейчас под постоянным мониторингом, специалисты ежедневно отбирают пробы воды, делают анализы.

"Очень большой загрязненности нет, но уже есть несколько случаев обнаружения холерной и кишечной палочек. С нами параллельно делает анализы санэпидемстанция, отслеживающая санэпидемиологическую ситуацию, ведь затопило очень много населенных пунктов, дворовых построек, канализаций. Мы исследуем воду по химии, а они – по биологии", – сказал Павленко.

В официальном Telegram-канале Штаба ликвидации последствий взрыва Каховской ГЭС также заявили, что вспышки инфекционных болезней по состоянию на 13 мая не произошло. "Однако специалисты отмечают важность профилактических мероприятий", – сказано в посте.

Как известно, холера – это острое диарейное заболевание, возбудителями которого являются бактерии Vibrio cholerae. Она может протекать почти бессимптомно, однако в тяжелых случаях есть угроза для жизни пациента.

Что касается кишечной палочки, то большинство ее штаммов безвредны и живут в кишечнике здоровых людей и животных, но некоторые, такие как E.coli (O157: H7), производят мощные токсины и могут вызвать тяжелое заболевание.

У части людей, особенно детей в возрасте до 5 лет и пожилых, инфекция также может спровоцировать осложнения под названием гемолитико-уремический синдром, при котором красные кровяные клетки разрушаются. Около 2-7% инфекций приводят к этим осложнениям.

Как писал OBOZREVATEL:

– Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс заявил, что разрушение Каховской ГЭС создаст большие проблемы для продовольственной безопасности мира. Это приведет к росту мировых цен на продукты питания и может вызвать проблемы с питьевой водой для сотен тысяч человек.

– Детальнее о том, как подрыв гидроэлектростанции врагом повлияет на промышленное производство и сельское хозяйство юга Украины, читайте в нашем материале по ссылке.

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