На Херсонщине оккупанты принудительно выселяют людей с левого берега Днепра и стягивают туда технику

На левом берегу Днепра на Херсонщине российские захватчики активно готовятся к контрнаступлению Сил обороны Украины. В частности, враг вынуждает местных жителей покинуть регион под предлогом "эвакуации".

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В то же время армия РФ стягивает на левобережье свою военную технику. Об этом сообщает Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ.

Свое вооружение противник размещает прямо в жилых районах населенных пунктов, которые находятся рядом с линией столкновения.

"В Новой Каховке и в пгт Днепряны оккупанты сообщили местным жителям, что те, кто проживают на первой береговой линии Днепра, должны срочно покинуть жилье", – сказано в сообщении.

Кроме того, россияне продолжают заниматься мародерством на оккупированных территориях. В Херсонской области они разворовывают украинскую инфраструктуру. Так, в поселке Брилевка оккупанты демонтировали элеватор на металлолом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минобороны говорят, что оккупанты усилили обстрелы юга Украины, потому что паникуют из-за предстоящего контрнаступления украинской армии. Таким образом они пытаются помешать Силам обороны подготовиться к нему.

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