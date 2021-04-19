На Херсонщине браконьеры выловили рыбы и креветок на более чем 2 млн грн

Военнослужащие Херсонского пограничного отряда совместно с представителями рыбоохранного патруля в воскресенье, 18 апреля, выявили на побережье Джарылгачского залива 43 креветочных ятеря общей длиной почти 700 метров. Общая сумма ущерба, нанесенного государству, превысила 2 миллиона 200 тысяч гривен.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, в браконьерских принадлежностях было обнаружено 35 000 рыбин атерина, 20 000 рыбин черноморского бычка, 850 краснокнижных крабов, 40 рыбин сайрана, 5 000 рыбин ставриды, 50 рыбин камбалы и 950 000 черноморской креветки.

"Следуя статье 63 Закона Украины "О животном мире" пограничники выпустили водные живые ресурсы в природную среду", – говорится в сообщении.

Как отметили в МВД, сейчас в Украине проводятся оперативно-профилактические мероприятия "Побережье-2021", которые продлятся до завершения периода сезонной миграции и нереста водных живых ресурсов.

Правоохранители также напомнили, что за грубое нарушение правил рыболовства граждане могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией средств совершения правонарушения. В случае нанесения существенного вреда вследствие рыбного промысла может наступить уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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