На Херсонщине браконьеры выловили рыбы и креветок на более чем 2 млн грн
Военнослужащие Херсонского пограничного отряда совместно с представителями рыбоохранного патруля в воскресенье, 18 апреля, выявили на побережье Джарылгачского залива 43 креветочных ятеря общей длиной почти 700 метров. Общая сумма ущерба, нанесенного государству, превысила 2 миллиона 200 тысяч гривен.
Как сообщает пресс-служба МВД Украины, в браконьерских принадлежностях было обнаружено 35 000 рыбин атерина, 20 000 рыбин черноморского бычка, 850 краснокнижных крабов, 40 рыбин сайрана, 5 000 рыбин ставриды, 50 рыбин камбалы и 950 000 черноморской креветки.
"Следуя статье 63 Закона Украины "О животном мире" пограничники выпустили водные живые ресурсы в природную среду", – говорится в сообщении.
Как отметили в МВД, сейчас в Украине проводятся оперативно-профилактические мероприятия "Побережье-2021", которые продлятся до завершения периода сезонной миграции и нереста водных живых ресурсов.
Правоохранители также напомнили, что за грубое нарушение правил рыболовства граждане могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией средств совершения правонарушения. В случае нанесения существенного вреда вследствие рыбного промысла может наступить уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в мае 2020 года полиция Черкасской области задержала браконьерскую ОПГ, которое под руководством бывшего милиционера занималось незаконным выловом рыбы в Кременчугском водохранилище. У преступников изъяли почти 40 тонн рыбы, более 80 км рыболовных сетей, "черную" бухгалтерию, профессиональные электроловы, незарегистрированное оружие, автомобили, лодки, почти полмиллиона гривен и $17 тыс.
Ранее на Херсонщине правоохранители задержали браконьеров с краснокнижным уловом почти 90 млн грн.