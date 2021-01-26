На Харьковщине школьников хотели накормить некачественной курятиной и гнилой картошкой – СМИ

В Купянске на Харьковщине в школьные столовые завезли гнилую картошку и некачественную курятину, которыми планировали кормить детей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист ОО "Будущее Купянска" Богдан Черемский. По его словам, продукты поступили от харьковских предпринимателей, выигравших соответствующий тендер на 2020–2021 учебный год (чтобы посмотреть фото, докролльте новость до конца).

"Городской отдел образования закупил картофеля на 503 900 грн у харьковского ЧП Батурин А. Г. Тушки кур охлажденные – на 426 300 грн до 31.12.2021 у харьковского ФЛП Бондаренко А. В. Цена на картофель составила 8,99 грн без НДС, закуплено 56 000 кг. Тушка кур охлажденная стоила 43,50 грн без НДС, всего закуплено 9800 кг", – уточнил он.

Черемский подчеркнул, что фото некачественной продукции ему прислала возмущенная работница одной из школьных столовых, поскольку "не знала, что делать с такой курятиной", ведь готовить детям из нее нельзя.

После публикации родители инициировали проверки в школах города, пишет местное издание "Слободской край". Однако оказалось, что в одних учреждениях блюда с курятиной в этот день не готовили, а в других вообще отменили обеды.

"...мы пошли проверить одну из школ – № 4 вместе с родителями. И директор сказал им, что куры нормальные, не имеют запаха, и он позволил заведующей столовой сделать из них котлеты. Сегодня утром дети питались этими продуктами", – отметил Черемский.

Однако в подвале оказался ящик с подобной курятиной, сказал он.

Активисты вызвали полицию и написали заявление о соответствующих правонарушениях, в частности, подмене качества продукции, нарушении сортности, возможном нарушении сертификации.

Начальник отдела образования Купянского горсовета Светлана Чуб сообщила журналистам, что качество продуктов запланировано проверить совместной комиссии отдела и Госпродпотребслужбы.

"Мы провели соответствующую работу с поставщиком, написали претензионное письмо, акт возврата продукции. Эта продукция будет возвращена, поставщик обязуется ее забрать. В случае отрицательного заключения анализов отдел образования планирует расторгнуть с ним договор", – сказала чиновник.

Также Чуб пообещала наказать людей, допустивших прием пищевых продуктов, не соответствующих требованиям качества.

Объявление об отмене обедов в школе Facebook Богдан Черемский

Курятина в столовой Facebook Богдан Черемский

Качество курятины родители назвали "сомнительным" Facebook Богдан Черемский

Гнилая картошка Facebook Богдан Черемский

Во время проверки в одной из школ Facebook Богдан Черемский

Тушки курицы плохого качества Facebook Богдан Черемский

Проверка в школьной столовой Facebook Богдан Черемский

Публикация активиста о некачественных продуктах в школах Купянска Facebook Богдан Черемский

Публикация о проверках качества продукции Facebook Богдан Черемский

Как сообщил OBOZREVATEL, в Украине с 1 января 2021 года заработал Санитарный регламент для учреждений общего среднего образования, который установил новые санитарные требования в школах.

Ответственным за соблюдение правил является основатель и руководитель учебного заведения. Ежедневный контроль должны осуществлять руководитель и медицинский работник.