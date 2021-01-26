На Харківщині школярів хотіли нагодувати неякісною курятиною та гнилою картоплею – ЗМІ

У Куп’янську на Харківщині до шкільних їдалень завезли гнилу картоплю й неякісну курятину, якими планували годувати дітей.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив активіст ГО "Майбутнє Куп’янська" Богдан Черемський. За його словами, продукти надійшли від харківських підприємців, які виграли відповідний тендер на 2020–2021 навчальний рік (щоб подивитися фото, докрольте новину до кінця).

"Міський відділ освіти закупив картоплі на 503 900 грн у харківського ФОП Батурін О. Г. Тушки курей охолоджені – на 426 300 грн до 31.12.2021 у харківського ФОП Бондаренко А. В. Ціна на картоплю склала 8,99 грн без ПДВ, закуплено 56 000 кг. Тушка курей охолоджена коштувала 43,50 грн без ПДВ, усього закуплено 9800 кг", – уточнив він.

Черемський наголосив, що фото неякісної продукції йому надіслала обурена працівниця одної зі шкільних їдалень, оскільки "не знала, що робити з такою курятиною", бо готувати дітям з неї не можна.

Після публікації батьки ініціювали перевірки в школах міста, пише місцеве видання "Слобідський край". Проте виявилося, що в одних установах їжу з курятиною в цей день не готували, а в інших взагалі скасували обіди.

"...ми пішли перевірити одну зі шкіл – № 4 разом із батьками. І директор їм сказав, що кури нормальні, не мають запаху, і дозволив завідувачці столової зробити з них котлети. Сьогодні вранці діти харчувалися цими продуктами", – наголосив Черемський.

Проте в підвалі виявився ящик із такою курятиною, сказав він.

Активісти викликали поліцію та написали заяву про відповідні правопорушення, зокрема, щодо підміни якості продукції, порушення сортності, можливого порушення сертифікації.

Начальниця відділу освіти Куп'янської міськради Світлана Чуб повідомила журналістам, що якість продуктів заплановано перевірити спільній комісії відділу та Держпродспоживслужби.

"Ми провели відповідну роботу з постачальником, написали претензійного листа, акт повернення продукції. Ця продукція буде повернена, постачальник зобов'язується її забрати. У разі негативного висновку аналізів відділ освіти планує розірвати із ним договір", – сказала чиновниця.

Також Чуб пообіцяла покарати людей, які допустили прийом харчових продуктів, що не відповідають вимогам якості.

Оголошення про скасування обідів в школі Facebook Богдан Черемський

Курятина у столовій Facebook Богдан Черемський

Якість курятини батьки назвали "сумнівною" Facebook Богдан Черемський

Гнила картопля Facebook Богдан Черемський

Під час перевірки в одній зі шкіл Facebook Богдан Черемський

Тушки курки поганої якості Facebook Богдан Черемський

Перевірка в шкільній їдальні Facebook Богдан Черемський

Публікація активіста про неякісні продукти в школах Куп’янська Facebook Богдан Черемський

Публікація про перевірки якості продукції Facebook Богдан Черемський

Як повідомив OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня 2021 року запрацював Санітарний регламент для установ загальної середньої освіти, який встановив нові санітарні вимоги в школах.

Відповідальним за дотримання правил є засновник і керівник навчального закладу. Щоденний контроль мають здійснювати керівник та медичний працівник.