На Харьковщине произошел масштабный пожар на газопроводе: опубликовано видео
В Харьковской области взорвался газовый трубопровод. В радиусе 40 метров плавится асфальт, а столб огня высотой 70 метров.
Об этом сообщают местные паблики. Причины взрыва пока неизвестны.
На месте чрезвычайного происшествия уже работают пожарные. Детали уточняются.
В Харьковской ОВА информацию о взрыве подтвердили "Укринформу".
"Событие не связано с боевыми действиями. Пострадавших нет. Обстоятельства, детали выясняются", – прокомментировали в пресс-службе ОВА.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли авиационный удар по Бериславу на Херсонщине. Пострадали 15 мирных жителей. Также в городе разрушения подверглись жилые дома, магазины и аптека.
Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты 16 апреля атаковали поселок Золочев Богодуховского района Харьковской области. По предварительным данным, для удара захватчики применили авиационную бомбу, попали они в здание почтового отделения.
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