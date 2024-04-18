На Харьковщине произошел масштабный пожар на газопроводе: опубликовано видео

В Харьковской области взорвался газовый трубопровод. В радиусе 40 метров плавится асфальт, а столб огня высотой 70 метров.

Об этом сообщают местные паблики. Причины взрыва пока неизвестны.

На месте чрезвычайного происшествия уже работают пожарные. Детали уточняются.

В Харьковской ОВА информацию о взрыве подтвердили "Укринформу".

"Событие не связано с боевыми действиями. Пострадавших нет. Обстоятельства, детали выясняются", – прокомментировали в пресс-службе ОВА.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли авиационный удар по Бериславу на Херсонщине. Пострадали 15 мирных жителей. Также в городе разрушения подверглись жилые дома, магазины и аптека.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты 16 апреля атаковали поселок Золочев Богодуховского района Харьковской области. По предварительным данным, для удара захватчики применили авиационную бомбу, попали они в здание почтового отделения.