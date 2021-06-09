На Харьков и Черновцы обрушился мощный ливень с градом. Фото и видео

Харьков второй день подряд накрыла непогода – в среду, 9 июня, на город обрушился мощный ливень и град. Подобная погодная ситуация наблюдается также в Черновцах.

Фото и видео публикуют местные Telegram-каналы. В частности, в Харькове дождь с градом прошел на Алексеевке, ХТЗ, проспекте Гагарина, Одесской и в других районах города.

На опубликованных кадрах видно, что на улице поднялся сильный ветер, шел град и дождь.

Видео дня

"Град возле аэропорта, долбит так, что стекла трясутся", – написали в Telegram-канале "Х**вый Харьков".

Местные жители делились кадрами непогоды. На них видно, что град бил в окна.

В то же время в Черновцах также выпал град, размером с перепелиные яйца. Также в городе прошла гроза. Она началась в 12:00 и продолжалась около получаса.

В результате непогоды подтоплены части улицы Главной, Героев Майдана, проспекта Независимости, Небесной сотни и другие. Из-за ливня на улицах города образовались автомобильные заторы.

Также молния попала в дерево возле жилого дома на улице Героев Майдана, 77. Как сообщили очевидцы, здесь заметны следы молнии.

На значительной части дерева отсутствует кора.

Во время ливня разряд молнии попал в шпиль башни исторического здания городской детской клинической больницы и повредил ее покрытия.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне, 8 июня, в Украине прошли мощные ливни. Непогода наделала беды во многих городах, вызвала наводнение на улицах, обесточила целые районы.