На Харьковщине четыре человека погибли в ДТП: среди жертв – молодая курсантка. Фото

В Харьковской области четыре человека погибли в результате дорожно-транспортных происшествий. Все аварии произошли 11 марта.

Как сообщается на сайте областной полиции, около 02:10 между селами Смирновка и Герсеваново Лозовской городской территориальной общины 24-летний водитель автомобиля Opel превысил скорость, не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего машина перевернулась (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На месте погибли водитель авто, житель пгт Панютино, и 18-летняя пассажирка. 19-летнюю девушку и парня 23 лет, сидевших на задних сиденьях, доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Погибшей оказалась курсантка 1-го курса Харьковского национального университета внутренних дел Анастасия Ильченко. На сайте вуза говорится, что девушка хорошо училась, занималась спортом и мечтала служить в Национальной полиции Украины.

Также 11 марта в полицию поступило сообщение о том, что на улице Полтавский шлях в Харькове автомобиль Mercedes Sprinter совершил наезд на мужчину, который от полученных травм погиб.

Полицейские установили личность погибшего, им оказался 32-летний мужчина. Водитель автомобиля находился за рулем в трезвом состоянии.

В этот же день в 05:19 по улице Академика Павлова произошло столкновение двух автомобилей. 24-летний водитель Subaru Legacy не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в ВАЗ 21114 (LADA Samara).

30-летний водитель ВАЗа от полученных травм скончался в карете скорой помощи. Предварительно, руководитель Subaru находился в состоянии алкогольного опьянения.

Все обстоятельства ДТП устанавливают следователи. Возбуждены уголовные производства.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области 8 марта пьяный водитель Skoda Octavia не справился с управлением, и его автомобиль слетел с моста в реку. В ДТП погибла 42-летняя пассажирка.