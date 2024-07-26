На фронте очень горячо: Порошенко привез новую партию техники бригадам по Харьковскому направлению

Петр Порошенко привез воинам в Харьковскую дроны, системы радиоэлектронной борьбы, командно-штабные машины и технику для строительства фортификаций. Фонд Порошенко продолжает помогать бригадам и подразделениям, с которыми начал работать с момента их создания или с начала широкомасштабного вторжения.

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Об этом лидер "Евросолидарности" рассказал в своем видео.

"На Харьковщине. Несмотря на жару, привезли помощь нашим старым друзьям, которые уже много лет надежно защищают Украину. Нам всем сейчас не до отдыха в прохладе – на фронте очень горячо", – говорит Порошенко.

"Мы нашим родным, с которыми работаем уже с начала широкомасштабного вторжения или с начала создания бригады, опрокидываем FPV-дроны", – рассказывает он.

"Ежемесячно мы передаем бригадам по 4000 FPV-дронов, всего уже более 21000. Именно из таких поездок и состоят потом такие огромные цифры уничтоженных врагов", - отметил пятый Президент Украины.

Военнослужащие подразделений отмечают высокий уровень техники, передаваемый Порошенко.

"Сегодня Петр Алексеевич вместе со своей командой привез в 36-ю бригаду морской пехоты средства радиоэлектронной борьбы и экскаваторы. 36 до этого уже получала дроны, за что мы хотим поблагодарить Петра Алексеевича и его Фонда. Дроны непосредственно используются на фронте очень активно и играют значительную роль на пути к нашей победе", – говорит военнослужащий 36 бригады.

Военнослужащий "Енота" 54 отдельного разведывательного батальона рассказывает, что Фонд Порошенко привозит помощь его подразделению с начала вторжения.

"Раз в месяц точно. И, наверное, уже сосчитать, какое количество раз это было за эти годы, практически невозможно. Очень много", – отмечает он.

54 разведбатальон получил от Порошенко FPV-дроны, "Мовики" и РЭБы для защиты военных, выполняющих боевые задания.

"Очень много интересных историй относительно переданных нам дронов, потому что мы поражали и комплексы враждебные, и технику, и живую силу. Количество пораженной техники и живой силы счесть трудно, но скажу откровенно, были и танки", – рассказывает "Енот" как используют технику.

Морпих 36-й бригады, артиллерист Валерий Прозапас рассказал, что бригада получает от Фонда Порошенко и "Дела Громад" РЭБ и экскаватор.

"Это уже на харьковском направлении третья мера помощи нам. Мы получили и FPV, и технику и РЭБы. Как всегда очень благодарны и призываем помогать Вооруженным Силам", – отметил военный.

Впрок говорит, что за два с половиной года команда Порошенко не менее полутора десятков раз привозила помощь морпехам.

"Эта волонтерская команда была с нами и в Николаеве, и на Херсонщине, и на Донецке, и на Запорожье, и снова на Херсонщине, а теперь уже на Харьковщине в третий раз", - отметил он.

Он также отметил, что дроны, которые передает в войска Фонд, очень высоко ценятся, так как изготовлены качественно и работают надежно.

"Они имеют знак качества и в войсках их называют "порошенковские дроны", очень хорошие, качественные и ими эффективно работать", - подчеркнул военный.

В эту поездку Петр Порошенко привез 54 разведбата — 200 FPV-дронов разного диаметра, "Мовики" разных модификаций и окопный РЭБ.

"Мы видимся почти ежемесячно, многое рассказывать не могу, но поверьте — о том, насколько эффективно эти ребята уничтожают технику и живую силу противника, когда-нибудь будут сдавать армейские легенды", – отметил он.

36 бригаде морпехов передали экскаватор и разночастотный окопный РЭБ.

"Землерийная техника и РЭБ для защиты жизней бойцов в тяжелейших точках. И теперь ребятам не придется стоять в очередях, чтобы зарыться и защитить бойцов", – отметил Порошенко.

"Полковнику Сергею Евтушенко и его ребятам из 170-го полка логистики привезли командно-штабные машины Mercedes-Benz и экскаваторы. Они проедут туда, где не сможет пройти гражданская техника, и помогут выполнить боевую задачу, сохранив жизнь личного состава. Причем не только в самом полку, но и в других подразделениях. Потому что эти ребята буквально обеспечивают жизнедеятельность ДШУ", – отметил Порошенко.

10 армейскому корпусу передали экскаватор-погрузчик TDC BL-105 для батальона 229 логистики.

Батальона "Ахиллес" 92 бригады — 200 FPV-дронов разного диаметра, 48 экспериментальных FPV-дронов "Штурм" и "Мовики" разных модификаций.

"Недавно уже передавали ребятам FPV, попросили еще. Говорят, что уж очень красиво благодаря им горит российская техника на Харьковщине. Ну, а мы всегда рады помочь тем, кто эффективно работает на фронте", – отметил пятый Президент Украины.

82 десантно-штурмовых также привезли 200 FPV-дронов разного диаметра, 60 экспериментальных FPV-дронов "Старк" и "Мовики" разных модификаций.

"Давно сотрудничаем, ребята показывают невероятные результаты. Отбивают вражеские наступления, штурмуют сами, освобождают украинскую землю клочок за клочком", – отметил он.