'На этой войне мы уже видели все': Бочкала показал фильм о преступлениях России в Украине

В годовщину полномасштабного вторжения, 24 февраля на YouTube-канале Романа Бочкали вышел документальный фильм "Война: массовые военные преступления России". Его военный корреспондент создал вместе со своим оператором Олегом Ерофеевым.

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По словам самого Бочкалы, это "эссе и экспрессия того, что удалось увидеть и понять за этот сложный год".

Название фильма говорит, о чем эта картина. Нападение на незащищенные города и села по международному праву является военным преступлением. Российские оккупанты равняют с землей украинские населенные пункты, грабят и убивают мирных жителей. За год войны Россия выпустила по Украине 5000 ракет, большая часть которых попала по гражданским объектам.

"На этой войне мы уже видели все – то, чего даже не видели в Сириях и Афганистанах... Я как военный журналист никогда не мог подумать, что такая полномасштабная, настоящая война может случиться в нашем государстве в 21 веке", - признался Роман Бочкала.

"Война: массовые военные преступления России" - этот документальный фильм должен увидеть каждый, кто хочет понимать и оценивать последствия военных конфликтов.