На дорогах Украины ограничили движение из-за снегопадов: список направлений

В четверг, 28 января, введены временные ограничения движения на дорогах государственного значения в связи с погодными условиями.

Как сообщила Национальная полиция в Telegram, пик циклона ожидается с 10 до 14 часов дня.

В частности, движение большегрузного транспорта ограничено:

на автодороге М-15 Одесса – Рени, км. 11+920 – 308+000;

на автодороге М-16 Одесса – Кучурган, км. 0+000 – 58+658; км. 58+925 – 59+123;

на автодороге Н-24 Благовещенское – Николаев, км 42+476 – 110+140; км. 113+678 – 221+363;

автодороге М-13 Кропивницкий – Платоново, км. 76+416 – 157+052.

Кроме того, на период сложных погодных условий введено ограничение на въезд большегрузного транспорта в Одессу и Киев.

Полицейские несут службу в усиленном режиме и оказывают помощь водителям, оказавшимся в снежной ловушке.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за снегопада в Одессе на дорогах застряли автобусы с людьми, а деревья разбили машины.