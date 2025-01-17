На дорогах гололедица и туман: синоптики предупредили об ухудшении погоды в пятницу, 17 января

На дорогах всей территории страны ожидаются гололедица и туман.

Видео дня

Об этом сообщает "Укргидрометцентр". Кроме того, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

"В Украине, кроме запада и юго-запада, небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. В большинстве западных областей ночью и утром местами туман", – говорится в сообщении.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток от 1°С мороза до 4°С тепла. °С тепла.

В Киевской области 17 января синоптики прогнозируют небольшой дождь и мокрый снег. -2°С тепла.

Ранее украинская синоптикиня Наталья Диденко рассказала, что в пятницу, 17 января, ночью ожидается до -4 градусов мороза, а днем - относительно теплая погода до +5 градусов. принесет морозы, возможно с 23-24 января.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Укргидрометцентре отметили, что в последнее время зимой в Украине наблюдаются характерные колебания температуры. Поэтому погода до конца нынешней зимы может быть нестабильной ;

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и у Viber.