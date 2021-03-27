На Донбассе передали патриотический "небесный привет" оккупантам. Фото и видео

Спецназовцы Объединенных сил запустили в небо над Донбассом "небесный сюрприз" для оккупантов – флаг Нацгвардии на синих и желтых воздушных шарах.

Акция, которую назвали "Поздравь тех, кто ждет тебя", состоялась 26 марта, в день Национальной гвардии Украины. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба группировки НГУ в ООС (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Воины пошутили, что запустить флаг помогли "подручные средства, точный расчет и благоприятная роза ветров".

Флаг Национальной гвардии закрепили на длинной удочке, а шары наполнили водородом.

Флаг Национальной гвардии Украины Пресс-служба группировки НГУ в ООС

Также был запущен еще один флаг – с "соколом, который атакует", эмблемой и одновременно тотемом добровольческого батальона "Донбасс" НГУ.

Акцию провели на Донбассе Пресс-служба группировки НГУ в ООС

Военные готовят флаг к запуску Пресс-служба группировки НГУ в ООС

Сокол, который атакует Пресс-служба группировки НГУ в ООС

Кроме того, на оккупированные территории через воздух переслали листовки.

Запуск ящика с полиграфической продукцией Пресс-служба группировки НГУ в ООС

Запуск провели рядом с памятником добровольцу "Мифу" – украинцу Василию Слепаку, который "променял блестящие сцены Национальной оперы Франции на передовую на востоке Украины", отметили воины.

Памятник Василию Слепаку Пресс-служба группировки НГУ в ООС

Житель Донетчины Влад Борода сказал, что такие акции очень важны, они поддерживают моральный дух той части населения оккупированных земель, которые ждут окончания войны.

Среди участников акции была жена погибшего бойца батальона "Донбасс НГУ" Кадира Магомедова Наталья.

"Каким был мой муж? Он имел восточную кровь. Был очень горд, и прямолинейный, вспыльчивый. Он сразу решил идти добровольцем на фронт: "Кто, если не я? Как мы можем допустить, чтобы это разгребали наши сыновья?"

И это неудивительно, ведь еще юношей он видел, сколько Россия принесла беды людям во время войны в Абхазии. Я здесь, чтобы поддержать друзей моего мужа, как и они поддерживают меня все это время", – рассказала Наталья.

Флаг поднялся в небо на шариках Пресс-служба группировки НГУ в ООС

Акция "Поздравь тех, кто ждет тебя" Пресс-служба группировки НГУ в ООС

Военнослужащий НГУ Николай заявил, что именно Нацгвардия первой начала принимать в свой состав добровольцев и создавать добровольческие батальоны, включая батальон "Донбасс".

"Это для нас очень важно, как и то, что мы должны постоянно напоминать жителям оккупированных территорий: мы вернем мир, порядок и спокойствие на эти земли", – сказал мужчина.

Пресс-служба группировки НГУ в ООС

Пресс-служба группировки НГУ в ООС

Пресс-служба группировки НГУ в ООС

Как ранее писал OBOZREVATEL, 26 марта обновленная Национальная гвардия Украины отметила седьмую годовщину своего создания. Ее путь в современности начался 12 марта 2014 года – в начале российской оккупации Крыма и части востока страны.