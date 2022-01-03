На Донбассе установился 'режим тишины': в штабе ООС рассказали о ситуации

В штабе Операции Объединенных сил сообщили, что в течение минувших суток, 2 января, на Донбассе было тихо. На фронте не было зафиксировано нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Кроме того, наемники РФ не обстреливали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и в понедельник, 3 января. Об этом сообщается в сводке по состоянию на семь часов утра текущих суток, опубликованной на странице штаба ООС в Facebook.

При этом в штабе отметили, что украинские военнослужащие контролируют ситуацию на фронте, а также продолжают работать над выполнением заданий по сдерживанию агрессии Российской Федерации на востоке нашей страны.

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Также стало известно, что российско-оккупационные войска за минувшие сутки понесли небоевые потери. Один из наемников был ранен из-за личной неосторожности, сообщил в Twitter офицер ВСУ Сергей Нещадим.

Отметим, что днем ранее, 1 января 2022 года, на Донбассе российские наемники четыре раза обстреливали позиции ВСУ. Год начался с того, что оккупанты продолжили игнорировать достигнутые договоренности о режиме прекращения огня.

А 31 декабря при обстреле погиб один украинский воин. Оккупанты убили 23-летнего младшего сержанта Вооруженных сил Украины Станислава Богуславского.

Всего в ходе российско-украинской войны, которая продолжается на Донбассе, за 2021 год погибли 79 защитников. В нашем материале собраны имена и истории 45 Героев, вторая часть списка жертв агрессии России будет опубликована в ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 января в госпитале Харькова скончался 20-летний военнослужащий Вооруженных сил Игорь Тычина. Российские оккупанты ранили Героя 27 декабря, он впал в кому.