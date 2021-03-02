На Донбассе погиб воин ВСУ с Полтавщины

В зоне боевых действий на Донбассе 28 февраля погиб 19-летний воин Вооруженных сил Украины Андрей Мирча. Предварительной причиной трагедии названо неосторожное обращение с оружием.

Как пишет "Коло", парень был родом из села Степановка Семеновского района. Он проходил службу в рядах 72 ОМБр имени Черных Запорожцев.

"Официальная причина смерти – неосторожное обращение с оружием", – отметил заместитель военного комиссара Полтавщины Эдуард Бородай. Родным защитника о его гибели сообщили 1 марта.

Он был старшим сыном среди пятерых детей семьи. 18 марта юному воину должно было исполниться 20 лет.

О смерти военного написал на личной странице в Facebook и директор Криворудской школы, где учатся братья погибшего бойца, Павел Бабарыка.

"Печально. Больно. Теряем лучших сыновей Украины. Погиб Андрюша Мирча, житель села Степановки. Вечная память тебе, Андрюша. Сочувствие родителям, четырем ученикам нашей школы, меньшим братьям Андрюши", – отметил педагог.

Похороны Мирчи должны состояться в родном селе 3 или 4 марта, однако точное время пока неизвестно, уточнили в военкомате.

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