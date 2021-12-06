На Донбассе погиб 35-летний боец со Львовщины: дома его ждала беременная жена. Фото
На Донбассе 5 декабря погиб украинский военнослужащий Руслан Ниров. Он служил в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде.
Об этом в Facebook сообщил глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий. Тело героя планируют доставить домой 8 декабря (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
35-летний воин был родом из села Семеновка. У него остались беременная жена, мать и две сестры.
Обстоятельства гибели не уточняются. В сводке пресс-службы ООС за 5 декабря информации о гибели украинских военных не было, а случаев нарушения режима прекращения огня зафиксировали один – в районе Новоселовки со станковых противотанковых и автоматических гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
В то же время в ООС сообщили, что 6 декабря с начала суток на Донбассе зафиксировано пять нарушений "тишины" со стороны вооруженных формирований России, два из них – из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.
Так, террористы обстреливали позиции ВСУ:
в районе Песков из подствольных гранатометов;
в районе Катериновки из станковых противотанковых и автоматических гранатометов, а также стрелкового оружия;
в районе Попасной из 82-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов;
в районе Шумов из 82-мм минометов и стрелкового оружия;
в районе Майорска из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
Украинские воины открывали ответный огонь по оккупантам. Потерь среди ВСУ нет.
Как сообщал OBOZREVATEL, 3 декабря российско-оккупационные войска шесть раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе, трижды с применением запрещенного оружия. В результате действий оккупантов ранения получил один украинский защитник. Пострадавшего воина госпитализировали в медучреждение, состояние его здоровья удовлетворительное.