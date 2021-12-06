На Донбассе погиб 35-летний боец со Львовщины: дома его ждала беременная жена. Фото

На Донбассе 5 декабря погиб украинский военнослужащий Руслан Ниров. Он служил в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде.

Об этом в Facebook сообщил глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий. Тело героя планируют доставить домой 8 декабря (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

35-летний воин был родом из села Семеновка. У него остались беременная жена, мать и две сестры.

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Обстоятельства гибели не уточняются. В сводке пресс-службы ООС за 5 декабря информации о гибели украинских военных не было, а случаев нарушения режима прекращения огня зафиксировали один – в районе Новоселовки со станковых противотанковых и автоматических гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

В то же время в ООС сообщили, что 6 декабря с начала суток на Донбассе зафиксировано пять нарушений "тишины" со стороны вооруженных формирований России, два из них – из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Так, террористы обстреливали позиции ВСУ:

в районе Песков из подствольных гранатометов;

в районе Катериновки из станковых противотанковых и автоматических гранатометов, а также стрелкового оружия;

в районе Попасной из 82-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов;

в районе Шумов из 82-мм минометов и стрелкового оружия;

в районе Майорска из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Украинские воины открывали ответный огонь по оккупантам. Потерь среди ВСУ нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 декабря российско-оккупационные войска шесть раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе, трижды с применением запрещенного оружия. В результате действий оккупантов ранения получил один украинский защитник. Пострадавшего воина госпитализировали в медучреждение, состояние его здоровья удовлетворительное.