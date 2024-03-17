На Днепропетровщине вандалы изуродовали Аллею памяти погибших Героев: фото
На Першотравенске на Днепропетровщине вандалы изуродовали Аллею памяти погибших Героев. Неизвестные разбили вазоны с цветами и сорвали украинский флаг возле фотографии павшего защитника
Об этом сообщают местные паблики. Делом занялись правоохранители. Преступников, совершивших акт вандализма, разыскивают.
Как сообщал OBOZ.UA, украинские морпехи из 36-й Отдельной бригады установили сине-желтое знамя на левом берегу Днепра на временно оккупированной территории Херсонщины. Несмотря на это, тяжелые бои продолжаются и радоваться еще рано.
На улице российского города Липецка молодой человек прогуливался с нашивками в виде флагов Украины и Европейского союза на рюкзаке. Это вызвало возмущение у одного "патритически" настроенного прохожего.
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