На Днепропетровщине вандалы изуродовали Аллею памяти погибших Героев: фото

На Першотравенске на Днепропетровщине вандалы изуродовали Аллею памяти погибших Героев. Неизвестные разбили вазоны с цветами и сорвали украинский флаг возле фотографии павшего защитника

Об этом сообщают местные паблики. Делом занялись правоохранители. Преступников, совершивших акт вандализма, разыскивают.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские морпехи из 36-й Отдельной бригады установили сине-желтое знамя на левом берегу Днепра на временно оккупированной территории Херсонщины. Несмотря на это, тяжелые бои продолжаются и радоваться еще рано.

На улице российского города Липецка молодой человек прогуливался с нашивками в виде флагов Украины и Европейского союза на рюкзаке. Это вызвало возмущение у одного "патритически" настроенного прохожего.