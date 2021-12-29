На Днепропетровщине непогода обесточила больше сотни населенных пунктов

В начале недели на территорию нашей страны пришел активный циклон, который принес холодную и снежную погоду, а также осложнил жизнь украинцам.

Так, в Украине на 7.00 29 декабря из-за намерзания льда и срабатывания систем автоматической защиты, по данным ГСЧС, были обесточены 165 населенных пунктов в шести регионах, сообщает Днепровская панорама.

Ликвидировать последствия непогоды продолжает и ДТЭК Днепровские электросети. Как отмечается на странице компании в Фейсбук, бригады работали всю ночь. По состоянию на утро среды, 29 декабря, специалисты возобновили работу 45 линий и 417 трансформаторных подстанций. Электроснабжение вернули в 58 населенных пунктов сельской местности, которые были обесточены полностью, и 10 - частично.

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Наибольшее количество отключений было зафиксировано в Никопольском районе, по которому больше всего ударил снежный циклон. Здесь энергетики привлекали к работе тяжелую технику.

В настоящее время по области без света остается около 9 тысяч клиентов. Полностью обесточены два десятка населенных пунктов, еще 33 – частично. К ликвидации аварий привлечены более 120 специалистов и 59 единиц техники.

В Украине. По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается снег, местами метели, гололед. В большинстве регионов объявили первый, желтый уровень опасности.