На Днепропетровщине круглосуточно идет 'Большая стройка' новой трассы Н-31: как она выглядит

На Днепропетровщине в разгаре строительство трассы Н-31 Днепр-Решетиловка. Мостовики, дорожники и тяжелая техника работают круглосуточно. Возведение трассы является одним из самых масштабных инфраструктурных проектов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщила Днепропетровская ОГА.

“Меняется дорожная инфраструктура области. Воплощаются амбициозные проекты. Один из них – строительство "с нуля" трассы Днепр-Решетиловка", – отметил первый заместитель главы Днепропетровской ОГА Владимир Орлов.

Новая трасса будет проходить через 60 км области и будет иметь 80 искусственных сооружений. На ней разместят 2 моста, 6 двухуровневых транспортных развязок и уникальную эстакаду через реку Ориль.

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Пока дорожники работают на участке за мостом через канал Днепр-Донбасс. Там прокладывают финальный участок новой магистрали протяженностью 29,5 км. Параллельно продолжается возведение эстакады через Ориль.

Эстакаду будут монтировать надвижным способом, впервые использующимся в Украине. На 10 стоек надвинут 600-метровую платформу эстакады с помощью 40-тонного козлового крана.

“Монолитная конструкция будет бетонироваться на месте. Фактически не будет деформационных швов. Мы уже практически завершили фундаментные работы. Погружены 272 буронабивных свая, диаметром 1,2 м”, – рассказала ведущий инженер по качеству и техническому контролю Виктория Дриго.

Кроме мостов и развязок с путепроводами обустраивают тоннели для проезда сельхозтехники и перегона скота, водоотводные трубы. А для строительства металлических конструкций на строительной площадке разместили собственный арматурный цех.

Общая протяженность трассы Днепр-Решетиловка на территории Днепропетровской и Полтавской областей составит 139 км.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в 2021 году в рамках программы "Большая стройка" по всей Украине планируют отремонтировать и реконструировать 6,5 тысяч километров дорог.