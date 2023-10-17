На Днепропетровщине автомобиль попал под поезд: водитель заявила, что ее ослепило солнце. Фото

В Криворожском районе Днепропетровской области 17 октября авто попало под поезд. Пожилая женщина, управлявшая автомобилем ВАЗ, заявила, что ее ослепило солнце, поэтому она не заметила красный сигнал светофора.

Об этом сообщает местное издание Днепр Оперативный. В результате столкновения машина была полностью разбита, к счастью, водитель спасся.

Сообщается, что примерно в 09:00 женщина проехала через регулируемый железнодорожный переезд в поселке Шевченковское на красный сигнал светофора, в результате чего автомобиль был сбит поездом.

Спасатели вытащили женщину из разбитого автомобиля и передали ее медицинским работникам скорой помощи. По предварительным данным, у пострадавшей диагностирована черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и грудного отдела.

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Сама водитель утверждает, что не заметила сигнал светофора и поезд, потому что ее якобы ослепило солнце.

Напомним, что в Борисполе в Киевской области водитель Opel протаранил Audi, а затем въехал в столб. Как оказалось, виновник ДТП сел за руль в состоянии алкогольного опьянения – в крови обнаружили 2,22 промилле.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 15 октября, вечером в столице произошло масштабное ДТП. Столкнулись два автомобиля на Голосеевском проспекте, в результате чего один из них въехал в бетонный блок.

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