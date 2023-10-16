Под Киевом пьяный водитель Opel протаранил легковушку и въехал в столб. Фото

В Борисполе в Киевской области водитель Opel протаранил Audi, а затем въехал в столб. Как оказалось, виновник ДТП сел за руль в состоянии алкогольного опьянения – в крови обнаружили 2,22 промилле.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины. Нарушителю выписали штрафов более чем на 18 тысяч гривен.

"Вчера, около 16:00 (15 октября), патрульные получили вызов о ДТП без пострадавших, что произошло на улице Киевской Путь в Борисполе. На месте происшествия инспекторы обнаружили два транспортных средства с механическими повреждениями. Патрульные установили, что водитель авто Opel Omega не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию, в результате чего совершил столкновение с транспортным средством A5, а после совершил наезд на электроопору", – рассказали в пресс-службе.

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Во время общения с водителем Opel полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти осмотр на месте ДТП. Результат – 2,22 промилле алкоголя в крови, что превышает установленную норму более чем в 11 раз. Как отметил наш собеседник в правоохранительных органах, перед тем как сесть за руль, принимая во внимание данные осмотра, можно сказать, что мужчина выпил алкоголь, эквивалентный бутылке водки объемом 0,5 литра.

Кроме того, он не имел с собой ни водительского удостоверения, ни свидетельства о регистрации транспортного средства, ни полиса обязательного страхования. На нарушителя составили протоколы за управление в состоянии опьянения (17 тысяч гривен), нарушение ПДД, что привело к аварии (штраф 850 гривен), и за управление транспортным средством без соответствующих документов (штраф 425 гривен).

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 15 октября, вечером в столице произошло масштабное ДТП. Столкнулись два автомобиля на Голосеевском проспекте, в результате чего один из них въехал в бетонный блок.

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