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Под Киевом пьяный водитель Opel протаранил легковушку и въехал в столб. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Происшествия
2 минуты
807
На нарушителя составили три админпротокола

В Борисполе в Киевской области водитель Opel протаранил Audi, а затем въехал в столб. Как оказалось, виновник ДТП сел за руль в состоянии алкогольного опьянения – в крови обнаружили 2,22 промилле.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины. Нарушителю выписали штрафов более чем на 18 тысяч гривен.

"Вчера, около 16:00 (15 октября), патрульные получили вызов о ДТП без пострадавших, что произошло на улице Киевской Путь в Борисполе. На месте происшествия инспекторы обнаружили два транспортных средства с механическими повреждениями. Патрульные установили, что водитель авто Opel Omega не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию, в результате чего совершил столкновение с транспортным средством A5, а после совершил наезд на электроопору", – рассказали в пресс-службе.

Видео дня
Под Киевом пьяный водитель Opel протаранил легковушку и въехал в столб. Фото

Во время общения с водителем Opel полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти осмотр на месте ДТП. Результат – 2,22 промилле алкоголя в крови, что превышает установленную норму более чем в 11 раз. Как отметил наш собеседник в правоохранительных органах, перед тем как сесть за руль, принимая во внимание данные осмотра, можно сказать, что мужчина выпил алкоголь, эквивалентный бутылке водки объемом 0,5 литра.

Под Киевом пьяный водитель Opel протаранил легковушку и въехал в столб. Фото

Кроме того, он не имел с собой ни водительского удостоверения, ни свидетельства о регистрации транспортного средства, ни полиса обязательного страхования. На нарушителя составили протоколы за управление в состоянии опьянения (17 тысяч гривен), нарушение ПДД, что привело к аварии (штраф 850 гривен), и за управление транспортным средством без соответствующих документов (штраф 425 гривен).

Под Киевом пьяный водитель Opel протаранил легковушку и въехал в столб. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 15 октября, вечером в столице произошло масштабное ДТП. Столкнулись два автомобиля на Голосеевском проспекте, в результате чего один из них въехал в бетонный блок.

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