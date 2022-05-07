В эфире американского телеканала CNN временно оккупированную Донецкую область Украины назвали breakaway region – регионом, который "отделился и провозгласил свою независимость".

На такую деталь в эфире иностранного вещателя обратил внимание корреспондент OBOZREVATEL. Отметим, что подобные высказывания абсолютно неприемлемы, поскольку украинский Донецк, несмотря на активное сопротивление большинства населения, в 2014 году захватили сепаратисты, поддерживаемые Россией (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В итоге город перешел под контроль террористической группировки "Донецкая народная республика" и стал центром этой группировки. В результате боев между сепаратистскими подразделениями и ВСУ, а также многочисленных диверсионных актов, Донецк потерпел значительные разрушения, а большое количество жителей было вынуждено покинуть город.

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Напомним: ранее командующий Украинской добровольческой армией, советник Главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош высказал убеждение, что возвращение оккупированного Крыма – вопроса, в основном, времени. Однако, когда появится подходящий момент, украинские военные смогут с пользой применить даже Керченский мост, чтобы восстановить историческую справедливость на Кубани.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Украинские Силы обороны фактически сломали планы путинской армии на военные успехи в мае в Донецкой области. На сегодняшний день оккупанты не могут продвинуться в атаках, в то же время продолжают обстреливать гражданские кварталы.