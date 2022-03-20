На Черниговщине трактор отбуксировал российскую САУ "Мста-С": фото "классики по-украински"

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В Черниговской области украинские защитники захватили самоходную артиллерийскую установку "Мста-С". Ее традиционно отбуксировали трактором.

Соответствующие фото опубликовал Telegram Оперативный ВСУ. Трофейная техника будет использована для нужд украинской армии.

"Российская САУ "Мста-С" и украинские тракторы. Это уже классика. Трофей. Черниговщина", – говорится в сообщении.

Видео дня

Напомним: ранее украинские фермеры отобрали у оккупантов технику. На этот раз оккупационные войска сбеднели на одну реактивную систему залпового огня БМ-21 Град.

На видео видно, как по деревенской дороге смертоносную установку тянет трактор. Автор видео при этом напевает зажигательную песенку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ГУР выяснили, что российские фашисты целенаправленно уничтожают в Украине сельскохозяйственную технику, чтобы сорвать посевную кампанию в весенний период. Также захватчики массово реквизируют тракторы, прицепы и т.д. для собственных нужд.

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