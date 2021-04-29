На Черниговщине проведут сборы территориальной обороны: присоединятся органы власти всех уровней

В Черниговской области 12 мая начнутся плановые сборы территориальной обороны, которые продлятся до 26 мая.

Об этом во время брифинга сообщила глава Черниговской областной государственной администрации Анна Коваленко, передает пресс-служба ОГА. По ее словам, на сборы будут привлечены более 2 тысяч военнообязанных оперативного резерва 2 очереди и резервистов 119 отдельной бригады территориальной обороны оперативного командования "Север".

Базовые лагеря будут размещаться в пределах Черниговского, Нежинского, Прилуцкого, Новгород-Северского и Корюковского районов и непосредственно в городе Чернигове.

"Как глава облгосадминистрации я возглавляю территориальную оборону области. К организации сборов будут приобщаться органы власти всех уровней, от ОГА к сельским советам", – отметила Коваленко.

По ее словам, во время учений будут отрабатываться вопросы способности местных органов власти и органов военного управления к формированию отрядов территориальной обороны и подготовки личного состава к выполнению возложенных задач.

"Для этого и гражданские лица, и военные должны сработать как одна команда", – подчеркнула руководительница облгосадминистрации.

Как отметили в ОГА, многие из тех, кто будут участвовать в обучении уже были на сборах в 2018 году, поэтому для них это будет дополнительное отработки своих знаний и навыков. Однако, будут и те, кто будет учиться в первый раз. Известно, что среди желающих в этом году немало женщин.

Коваленко подчеркнула, что проведение плановых и внеплановых сборов резервистов вооруженных сил – это нормальная практика во многих странах. Такие учения имеют целью сплотить людей, научить действовать в чрезвычайных ситуациях и подготовить к обороне территории Украины.