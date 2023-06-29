На Черниговщине на коленях простились с воином ВСУ, погибшим в боях за Украину. Фото и видео

В Прилуках на Черниговщине 27 июня на коленях простились с украинским защитником, павшим в боях на Луганщине. Сержант Анатолий Трофимов оборонял страну с декабря 2022 года, ему был 41 год.

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Как сообщает "Час Чернігівський", Анатолий родился 14 июля 1981 года в селе Орловка в Крыму. В 1984 году его семья переехала в Серебряное на Прилуччине, где он окончил школу (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

С 1999 года проходил военную службу, получил звание сержанта. Работал в местном отделении АО "Укртелеком".

Впоследствии переехал в село Пироговцы Прилукского района, а в 2010 году женился.

Работал на Прилуцкой табачной фабрике, коллеги вспоминают его добрым, веселым и искренним человеком, готовым всегда прийти на помощь.

В декабре 2022 года Анатолий Трофимов решил вступить в ряды Вооруженных сил Украины, службу нес в составе одного из подразделений воинской части А4123 в должности стрелка.

23 июня во время выполнения боевого задания на Луганщине воин погиб. Простились с Героем в Прилуках, похоронили на местном кладбище.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На фронте погиб Евгений Брезицкий с Днепропетровщины. До войны он был депутатом сельского совета, а на передовой стал командиром боевой машины пехоты. Воину навсегда останется 32.

– Выполняя боевое задание, погиб 22-летний Артем Суховий, активист с Черкасщины. После российского вторжения он вернулся из-за границы и вступить в ряды ВСУ.