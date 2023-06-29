Ему навсегда будет 32: в боях за Украину погиб депутат сельсовета с Днепропетровщины. Фото

Защищая родную страну, в боях с врагом погиб 32-летний военнослужащий Евгений Брезицкий с Днепропетровщины. В мирной жизни он был депутатом сельского совета, а на фронте стал командиром боевой машины пехоты.

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О потере сообщила Великомихайловская тергромада в Facebook. Похоронили воина 23 июня в родном селе (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Евгений родился 4 марта 1991 года и почти всю жизнь проживал в селе Великомихайловка, что в Покровском районе Днепропетровщины.

Там в 2008-м он окончил Великомихайловскую общеобразовательную школу, а затем – Днепропетровский индустриально-педагогический техникум.

За плечами у мужчины была срочная военная служба, которую он проходил в 2009-2010 годах. До полномасштабной войны был депутатом сельсовета.

На защиту родной страны Евгений Брезицкий встал 3 августа 2022 года. В рядах ВСУ был командиром боевой машины, младшим сержантом.

Детали гибели воина не сообщаются. Молодому защитнику навеки осталось 32… Встретили на щите, провели в последний земной путь и похоронили с военными почестями Героя 23 июня в родном селе.

Как сообщал OBOZREVATEL, вблизи Стельмаховки Луганской области 13 мая погиб 27-летний воин Иван Шевченко с Днепропетровщины. Он добровольцем встал на защиту страны еще в начале полномасштабного российского вторжения.

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