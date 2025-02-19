На Черниговщине мужчина получил четыре повестки, но отказался от мобилизации: чем все закончилось

В Черниговской области к трем годам лишения свободы приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации. Он получил четыре повестки и прошел ВВК, признавшую его "ограниченно пригодным".

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Однако мужчина написал несколько заявлений об отказе от мобилизации, потому что считает себя больным. Подробности со ссылкой на приговор Варвинского райсуда Черниговской области сообщает ТСН.

По данным суда, мужчина в марте 2024 года прошел ВВК, медики признали его "ограниченно пригодным" для военной службы. Тогда же жителю Черниговщины вручили "боевую" повестку. Однако в ТЦК он так и не явился.

Впоследствии мужчине вручили еще три повестки – в июле, октябре и ноябре. И каждый раз он писал заявления об отказе от мобилизации.

В суде военнообязанный своей вины не признал. Он заявил, что "не явился по вызову и написал заявление об отказе от прохождения военной службы, ведь у него неудовлетворительное состояние здоровья".

Суд, проанализировав материалы дела, признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Хмельницкой области мужчина получил три повестки, но отказался от мобилизации. В конце концов он предстал перед судом и получил наказание.

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