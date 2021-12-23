На Черкасщине создали первый в Украине пожарный патруль из монахинь. Фото

В Черкасской области была создана первая в Украине добровольная пожарная команда из монахинь. Она заработала в Свято-Троицком Мотронинском женском монастыре, который расположен в селе Мельники.

Официальная церемония открытия состоялась в среду, 22 декабря, сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). В команде будут работать три монахини – две послушницы монастыря Лариса и Кристина и настоятельница Иллария.

Службу будут нести также два водителя пожарного автомобиля. Накануне все они прошли подготовку профессиональных спасателей.

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Как отметил председатель Черкасской ОГА Александр Скичко, такие команды очень важны, поскольку первыми придут на помощь за минимум времени. Пожарницы-монахини будут нести службы в семи селах и двух поселках.

"40% пожаров случаются именно в селах. В ситуации, когда счет идет на минуты, такие команды добровольцев на местах крайне важны. Особенно когда речь идет об отдаленных селах", – сказал Скичко. Он добавил, что расстояние до ближайшей части ГСЧС от Мельников составляет около 20 километров.

Команда монахинь получила пожарный автомобиль, который освятили во время церемонии, сертификаты на спецодежду и служебные удостоверения.

В Черкасской епархии УПЦ рассказали, что в 2020 году игуменья Иллария вместе с одним из работников монастыря участвовали в тушении пожара возле села. Они сражались с огнем до приезда спасателей. После этого ГСЧС обратилась в монастырь с предложением создать на его базе добровольное подразделение.