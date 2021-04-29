На Черкасщине медики "скорой" спасли женщину, у которой остановилось сердце на 40 минут

На Черкасщине 28 апреля медики скорой помощи спасли 38-летнюю женщину, у которой остановилось сердце на 39 минут. Вызов в диспетчерскую поступил от ее мужа, который сообщил, что женщина пожаловалась на резкую головную боль, потеряла сознание и не дышала.

Об этом сообщили на странице "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского областного совета" в Facebook. По указанному адресу срочно выехала реанимационная бригада.

В это время диспетчер по телефону проводила медицинское сопровождение, профессионально объясняя, как правильно и в какой последовательности проводить реанимационные мероприятия. Благодаря этим советам и указаниям родственники пациентки начали проводить сердечно-легочную реанимацию до прибытия медиков.

"После длительной реанимации, на 39 минуте, медикам удалось запустить сердце женщины! По дороге в больницу в машине скорой медики продолжили проводить интенсивную терапию и искусственную вентиляцию легких", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с непрерывным мониторингом жизненно важных параметров организма пациентку доставили в Черкасскую городскую больницу №3.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Министерстве здравоохранения заявили о пиковой нагрузке на "скорые" в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции.