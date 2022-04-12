На Буковине разоблачили нелегальный канал миграции: за 'услуги' с мужчин призывного возраста брали $4500. Фото

На Буковине перекрыли нелегальный "канал" переправки граждан Украины за границу. Двое буковинцев помогали убегающим от мобилизации украинцам покинуть страну.

Свои "услуги" злоумышленники оценивали в 4,5 тысячи долларов. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Двое жителей села Боян Черновицкого района подозреваются в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, что является нарушением ч. 3 ст. 332 УК Украины. Женщина и мужчина помогали украинским мужчинам призывного возраста убегать из страны от мобилизации.

Видео дня

Организаторов незаконного миграционного канала задержали с поличным, когда они пытались переправить военнообязанного гражданина Украины в Румынию, получив от него вознаграждение в размере 4,5 тысячи долларов.

"В настоящее время решается вопрос об избрании им мер. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению правонарушения. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного управления Нацполиции в Черновицкой области при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в Черновицкой области ДСР .

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Венедиктова рассказала, сколько жителей Киевщины погибло с начала полномасштабного наступления оккупантов. Также генпрокурор рассказала о многочисленных зафиксированных случаях изнасилования рашистами жителей оккупированных городов, в частности жертвами насилия становились украинские дети и пожилые люди.